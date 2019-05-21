I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale, coadiuvati da quelli dl Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 45enne Orazio SARDO di Aci Catena, già agli arre...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale, coadiuvati da quelli dl Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 45enne Orazio SARDO di Aci Catena, già agli arresti domiciliari per droga, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

ACI CATENA: I CARABINIERI BUSSANO ALLA PORTA E LUI GETTA LA “COCA” NELLA GRONDAIA: ARRESTATO

Con la scusa di un normale controllo ai soggetti destinatari di misure detentive alternative, i militari hanno bussato alla porta dell’uomo che, prima di aprire, trovandosi in casa due buste contenenti della cocaina, ha pensato bene di uscire fuori al terrazzo di casa e gettarle dentro la grondaia.

Ma il pusher non aveva fatto i conti con il del pastore tedesco “Zero” che ha fiutato la traccia dello stupefacente guidando i carabinieri fino alla grondaia.

A quel punto ai militari è bastato far scorrere dell’acqua all’interno della grondaia per vedere materializzare le buste con la cocaina nella parte terminale della stessa.

La droga, circa 100 grammi di cocaina pura (valore al dettaglio di circa 10.000 euro), è stata sequestrata, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.