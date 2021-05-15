ACI CATENA. LE DUE CLIENTI PROTEGGONO IL PUSHER NEGANDO L’ACQUISTO DELLA DROGA: SPACCIATORE IN MANETTE, DONNE DENUNCIATE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, hanno arrestato in Aci Catena un 37enne di Trecasta...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, hanno arrestato in Aci Catena un 37enne di Trecastagni (CT).

I militari hanno svolto un’attenta attività investigativa che, in breve, li ha portati ad individuare lo spacciatore che era solito “esercitare l’attività” in una piazza sita lungo la via Finocchiari di Aci Catena.

Hanno così atteso il classico scambio droga-soldi che in effetti lo spacciatore ha realizzato con una ragazza di 18 anni e proprio mentre si accingeva a realizzarlo con la cliente successiva, una donna di 35 anni.

Immediatamente perquisito lo spacciatore è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e della somma di 30 euro, appena ricavata dalle vendite di droga mentre le due acquirenti, che pur sorprese nella compravendita hanno negato ogni addebito, tutelando di fatto lo spacciatore, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per favoreggiamento personale nei confronti del pusher.