I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Acireale, hanno arrestato nella flagranza il 42enne Andrea FASONE di Aci Catena (CT), poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

ACI CATENA, LINEA TELEFONICA DEDICATA E CONSEGNA DELLA DROGA A DOMICILIO

Pur trasferendosi di domicilio, era stato monitorato dai militari che, seguendone gli spostamenti, avevano maturato più di un sospetto circa la reale attività svolta dall’uomo.Così, ieri sera, sfruttando il momento opportuno, l’uscita del sospetto dalla propria abitazione, i militari lo hanno bloccato invitandolo a farvi rientro. Giunti all’interno dell’immobile, previa perquisizione, gli operanti sono riusciti a scovare e sequestrare: uno zaino contenente circa 200 grammi di marijuana, nascosto in camera da letto, un bilancino elettronico di precisione, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita, nonché un elenco, riportato a penna su di una piccola scatola di cartone, riepilogante clienti, denaro e quantità di stupefacente ceduto a credito.Posto dinanzi alle proprie responsabilità ha voluto confessare ai carabinieri di aver intrapreso l’attività di spacciatore perché senza lavoro, aggiungendo di aver riservato alla clientela la massima attenzione con consegne della droga fino al domicilio e una linea telefonica mobile dedicata.