ACI CATENA: MOTO CONTRO AUTO, GRAVE UN CENTAURO

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina ad Aci Catena, in via Nizzeti.

Una moto e un’automobile sono entrate in collisione in modo violento, mentre la vettura stava svoltando in una traversa laterale.

Il centauro, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato ferite gravissime.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.

L’urto ha causato anche la perdita di controllo dell’auto, che ha effettuato un testa coda.

A bordo del veicolo viaggiavano due bambine, che, fortunatamente, sono rimaste illese.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, la polizia municipale e i soccorritori, per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi del caso.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di chiarire le responsabilità. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.