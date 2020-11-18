I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno tratto in arresto in flagranza di reato FASONE Andrea, 42enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Ne...

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno tratto in arresto in flagranza di reato FASONE Andrea, 42enne,

ACI CATENA. NASCONDE “L’ERBA” NEL GIARDINO: ARRESTATO.

ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nello specifico, nell’ambito di un più ampio servizio volto al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, i militari hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del predetto. Inizialmente sono stati rinvenuti esclusivamente un bilancino, del materiale per il confezionamento della sostanza e due dosi di stupefacente di tipo marijuana occultati all’interno di uno zainetto, ma il FASONE risultava sempre più agitato e spesso guardava fuori dalla finestra della casa, in direzione del giardino. Tale comportamento ha spinto i Carabinieri ad estendere la perquisizione all’esterno e, in un nascondiglio posto a ridosso della recinzione, sono state rinvenute altre dosi di marijuana per un totale di circa 40,00 gr..