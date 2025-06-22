ACI CATENA – Non c’era tempo per l’ospedale: mamma partorisce in ambulanza, stanno bene entrambi

Intervento straordinario per l’equipaggio Mike 1 di Acireale, attivato dalla Centrale Operativa 118 per una chiamata con codice rosso: “dolori addominali in gravidanza a termine” ad Aci Catena.All’ar...

Intervento straordinario per l’equipaggio Mike 1 di Acireale, attivato dalla Centrale Operativa 118 per una chiamata con codice rosso: “dolori addominali in gravidanza a termine” ad Aci Catena.

All’arrivo sul posto, la paziente – una donna in gravidanza a termine (secondipara) – presentava contrazioni regolari e ravvicinate, con segni evidenti di fase espulsiva imminente. Durante la valutazione iniziale, si è verificata la rottura spontanea delle membrane, segnando l’inizio del travaglio attivo.

Data l’impossibilità di effettuare un trasporto sicuro prima della nascita, il team sanitario ha prontamente preparato la paziente, garantendole privacy, supporto emotivo e assistenza clinica adeguata.

Alle ore 10:30 è nato un neonato di sesso maschile, con pianto e respiro spontaneo. Il cordone ombelicale è stato clampato e sezionato in modo sterile, mentre la placenta è stata espulsa spontaneamente e in modo completo.

Il parto è stato assistito dall’equipe composta dal Dott. Habiballah Anan, dall’infermiere Spedalieri e dall’autista-soccorritore Anastasi. La madre, monitorata costantemente con parametri vitali stabili, è rimasta in buone condizioni. Il neonato, dopo essere stato asciugato e mantenuto al caldo, è stato subito posto in contatto skin-to-skin con la madre.

Entrambi sono stati successivamente trasportati in sicurezza presso l’Ospedale di Acireale, con comunicazione preventiva al presidio ricevente. Nessuna complicanza intra-partum è stata rilevata e le condizioni cliniche di madre e figlio sono risultate buone al momento della consegna.

Riccardo Castro, coordinatore territoriale, ha commentato:

"Benvenuto al mondo al piccolo e congratulazioni ai genitori. Un plauso all’equipaggio per l’ottimo intervento tempestivo e professionale."