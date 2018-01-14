ACI CATENA: Persona in grave sovrappeso non poteva raggiungere l’ambulanza, salvata dai vigili del fuoco -Le foto
ACI CATENA: Persona in grave sovrappeso non poteva raggiungere l’ambulanza, salvata dai vigili del fuoco -Le foto
A cura di Redazione
14 gennaio 2018 18:35
Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale sono intervenuti ad Aci Catena, per soccorrere una persona obesa che aveva urgente bisogno di recarsi in ospedale. .
Spettacolare l’azione dei soccorritori che hanno pensato di evacuare la persona dall’abitazione utilizzando un’autoscala e tecniche di derivazione Saf (speleo Alpino Fluviali).
Una volta toccato terra la persona bisognosa di cure è stata consegnata ai sanitari del 118 intervenuti sul posto per essere trasportata in ospedale.
ACI CATENA: Persona in grave sovrappeso non poteva raggiungere l’ambulanza, salvata dai vigili del fuoco -Le foto
ACI CATENA: Persona in grave sovrappeso non poteva raggiungere l’ambulanza, salvata dai vigili del fuoco -Le foto
ACI CATENA: Persona in grave sovrappeso non poteva raggiungere l’ambulanza, salvata dai vigili del fuoco -Le foto
ACI CATENA: Persona in grave sovrappeso non poteva raggiungere l’ambulanza, salvata dai vigili del fuoco -Le foto
ACI CATENA: Persona in grave sovrappeso non poteva raggiungere l’ambulanza, salvata dai vigili del fuoco -Le foto
ACI CATENA: Persona in grave sovrappeso non poteva raggiungere l’ambulanza, salvata dai vigili del fuoco -Le foto