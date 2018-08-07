ACI CATENA: PIANTAGIONE “FAI DA TE” NEL GIARDINO: ARRESTATO 37 ANNE
I carabinieri della compagnia di Acireale al termine di una rapida attività investigativa, hanno arrestato con l’accusa di coltivazione illecita sostanze stupefacenti in 37enne di Aci Catena, Daniele Mario Brancato.
I militari intervenuti con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno scoperto – grazie al fiuto del pastore tedesco “Auro” – nel giardino dell’uomo, in una casa di campagna, a Pisano, una mini piantagione “fai da te” di marijuana. Sequestrate, al termine della perquisizione una ventina di piantine dell’altezza di metri 2 circa, sono stati poi rinvenuti, all’interno di un rudere, 2 bilancini elettronici di precisione, nonché di materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la droga da porre in commercio.
La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato condotto agli arresti domiciliari.