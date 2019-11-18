ACI CATENA, RAPINÒ AUTOTRASPORTATORE DI GENERI ALIMENTARI: ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di Aci Catena, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 56enne Michele OCCHINO del posto.
L’uomo nel giugno del 2016, insieme ad un complice, si era reso responsabile di una rapina ai danni di un autotrasportatore di generi alimentari.
In particolare i due malviventi avevano sequestrato l’autista di un furgone che poi, condotto in un luogo isolato, era stato depredato del prezioso carico di salumi.
Le indagini dei militari però, immediatamente attivate, erano riuscite a far piena luce sul reato predatorio ponendo i rapinatori dinnanzi alle loro responsabilità.
L’arrestato, che dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.