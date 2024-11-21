ACI CATENA. RUBA SALMONE E TONNO AL SUPERMERCATO, LADRO BECCATO DAI CARABINIERI DOPO POCHI MINUTI

Era convinto di averla fatta franca il 39enne di Aci Catena che, l’altra mattina, a bordo della sua Fiat Punto, aveva raggiunto un discount di San Giovanni la Punta e lì aveva riempito una busta di nu...

Era convinto di averla fatta franca il 39enne di Aci Catena che, l’altra mattina, a bordo della sua Fiat Punto, aveva raggiunto un discount di San Giovanni la Punta e lì aveva riempito una busta di numerose confezioni e scatole di salmone e tonno, uscendo poi senza pagare.

In particolare, l’uomo era entrato nel supermercato con una busta di plastica rigida e aveva cominciato ad aggirarsi tra gli scaffali, scegliendo generi alimentari costosi, riponendoli nella busta. Poi, però, invece di pagare, aveva imboccato l’uscita dedicata a chi non fa acquisti e, subito, era salito in macchina dandosi alla fuga.

Il furto, però, non è sfuggito al direttore del market che, mentre l’uomo era nel parcheggio, è riuscito a vedere il modello e alcuni particolari dell’auto, una Fiat Punto, e ha subito chiamato il 112 NUE, fornendo anche un dettagliato identikit del soggetto.

Gli operatori della Centrale Operativa, ricevuta la segnalazione, hanno immediatamente avviato i primi accertamenti, fornendo tutte le informazioni acquisite fino a quel momento, alle pattuglie sul territorio. Grazie alla precisa descrizione del soggetto e del veicolo, i Carabinieri di Aci Catena, forti della profonda conoscenza del territorio e del contesto criminale locale, hanno rapidamente capito chi potesse essere il sospettato, un 39enne residente in quel comune.

Gli investigatori, pertanto, hanno raggiunto l’indirizzo di residenza di quell’uomo, beccandolo a bordo della Punto che aveva parcheggiato proprio davanti casa.

Incredulo per essere stato scoperto nel giro di così poco tempo, peraltro per un furto commesso in un luogo lontano da lì, il ladro non ha avuto nemmeno il tempo di nascondere la refurtiva, che i militari hanno recuperato dal sedile passeggero.

Il 39enne è stato, perciò, portato in caserma dove, nel frattempo, il responsabile del discount aveva sporto querela per furto e quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per “furto aggravato”, mentre la merce recuperata, del valore di alcune centinaia di euro è stata restituita.