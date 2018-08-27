ACI CATENA: SORPRESO DALLA POLIZIA CON LA DROGA IN MANO, ARRESTATO 25 ENNE

Nella mattinata di sabato scorso, agenti della Sezione Investigativa del commissariato di Acireale hanno arrestato il pregiudicato Francesco Faro, di 25 anni, abitante nel Comune di Aci Catena, colto...

Nella mattinata di sabato scorso, agenti della Sezione Investigativa del commissariato di Acireale hanno arrestato il pregiudicato Francesco Faro, di 25 anni, abitante nel Comune di Aci Catena, colto in flagranza di reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana.

L’attività di polizia giudiziaria è nata da un’indagine che ha condotto i poliziotti sulle tracce di Faro, i cui movimenti sono stati monitorati fino a quando, in un’area periferica di Aci Catena, è stato sorpreso e bloccato nell’istante in cui spacciava una dose di marijuana nelle mani di un ragazzo minorenne residente nell’hinterland dell’acese.

L’immediata perquisizione dell’abitazione di Faro, ha consentito di rinvenire circa 200 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, suddivisa in 37 dosi, tutte confezionate in buste di cellophane, pronte per essere immesse nel mercato al dettaglio.

Ritrovati anche del denaro contante, provento dell’attività delittuosa, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Il tutto è stato oggetto di sequestro penale.

Francesco Faro, peraltro, era stato già arrestato dal commissariato di Acireale nel marzo di quest’anno per fatti analoghi e per tale motivo era ancora sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, come impostogli dal Tribunale di Catania.

Faro è stato arrestato e, su disposizioni del Pm di turno, posto in regime di arresti domiciliare in attesa del rito per direttissima; il minore è stato segnalato al Prefetto di Catania quale assuntore di droga.