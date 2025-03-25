ACI CATENA, SPACCIAVA NEL GARAGE: IN MANETTE PUSHER DI 29 ANNI

Nel contesto di una costante e incisiva lotta contro l’illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, condotta in linea con le direttive del Coman...

Nel contesto di una costante e incisiva lotta contro l’illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, condotta in linea con le direttive del Comando Provinciale dell’Arma di Catania, i militari della Stazione di Aci Catena hanno arrestato un 29enne domiciliato in quel paese, pregiudicato, per spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, grazie alla capillare conoscenza delle dinamiche sociali e criminali del territorio, gli investigatori hanno intuito come il giovane portasse avanti un’attività di spaccio presso il garage della propria abitazione, quindi hanno avviato le indagini per dare riscontro alle loro ipotesi investigative, eseguendo dei servizi di osservazione a distanza, in modalità “discreta”, per capire le sue mosse.

Un pomeriggio poi, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno organizzato un servizio di appostamento nei pressi della rimessa, avendo contezza che, di lì a breve, l’uomo sarebbe rincasato. Difatti, dopo poco, i Carabinieri lo hanno visto rientrare a bordo di una Fiat 500 e, immediatamente dopo, hanno scorto un ragazzo che, a piedi, lo stava raggiungendo. I due si sono quindi avviati verso il garage e, a quel punto, è scattato il blitz degli investigatori che, spalancata la porta della rimessa, lo hanno sorpreso proprio mentre consegnava 4 grammi di marijuana al cliente, in cambio di 25€.

Bloccati e messi in sicurezza, i Carabinieri hanno subito proceduto a perquisire sia loro che il garage, recuperando altri 30 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento della droga, disposti su un bancone da lavoro, e ben 355€ nelle tasche del pusher.

Poi, assieme ai cani antidroga dei Cinofili, i militari dell’Arma hanno proceduto a ispezionare anche l’abitazione del 29enne, situata al terzo piano dove, appena entrati, i cani hanno puntato la camera da letto: nel comodino, infatti, erano nascosti altri 2,5 grammi di marijuana.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato, perciò, arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’atto, sottoponendolo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre droga e denaro sono stati sequestrati.