ACI CATENA: TENEVA IN FRESCO L’ERBA PER I CLIENTI, ARRESTATO

Catena, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una breve ma proficua attività info-investigativa ha condotto ieri sera i militari nell’abitazione dell’uomo luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato: una busta di plastica contenente circa 200 grammi di marijuana, conservata dentro il frigo in cucina, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.