ACI S.ANTONIO: AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA

Nella mattinata di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale è intervenuta per l'incendio di un'autovettura in via Stazione 11 ad Aci S.Antonio (CT).

Il conducente accortosi del principio d'incendio è riuscito a scendere dall'auto, che trovandosi in una strada in discesa è scivolata all'indietro urtando contro il muro di confine di un'abitazione e danneggiando un tubo del gas cittadino a media pressione.

I Vigili del Fuoco hanno spento l'auto e messo in sicurezza il luogo dell'incidente, in attesa che intervenisse il personale dell'azienda del gas per il completo ripristino del danno.

Non sono stati segnalati danni a persone.