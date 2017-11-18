Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, collaborati dai colleghi del N.O.E. di Catania, hanno denunciato la titolare dell’autolavaggio Happy Wash, poiché ritenuta responsabile d...

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, collaborati dai colleghi del N.O.E. di Catania, hanno denunciato la titolare dell’autolavaggio Happy Wash, poiché ritenuta responsabile di violazioni delle leggi in materia ambientale.

ACI S. ANTONIO: AUTOLAVAGGIO SMALTIVA ILLEGALMENTE LE ACQUE REFLUE, DENUNCIATA LA TITOLARE

Accedendo alla struttura i militari hanno accertato che la donna scaricava le acque reflue industriali senza alcuna autorizzazione. Oltre a ciò è stato verificato che l’autolavaggio era privo di apposita vasca idonea proprio allo smaltimento di tali liquidi.

Al termine delle operazioni i Carabinieri hanno posto sotto sequestro i serbatoi delle acque prescrivendo alla titolare di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge oltre ad obbligarla ad adeguare gli impianti per lo smaltimento delle acque industriali.