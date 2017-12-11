ACI SANT'ANONIO: Bancarotta fraudolenta, arrestato un agente di commercio
I carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo hanno arrestato il 68enne Lorenzo Coppola di Aci Sant’Antonio, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Cosenza.L’uomo,...
A cura di Redazione
11 dicembre 2017 12:56
I carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo hanno arrestato il 68enne Lorenzo Coppola di Aci Sant’Antonio, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Cosenza.
L’uomo, già condannato dai giudici per bancarotta fraudolenta, reato commesso a Cosenza tra il 15 ottobre 2009 e il 19 aprile 2010, dovrà scontare in carcere una pena residua equivalente ad anni 3 e mesi 3 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.
ACI SANT'ANONIO: Bancarotta fraudolenta, arrestato un agente di commercio