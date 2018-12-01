I Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 22enne Jonathan MAGGIORE e la coetanea Jessica IGNOTI, entrambi di San Gregorio di Catania, poiché ritenuti responsabili de...

I Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 22enne Jonathan MAGGIORE e la coetanea Jessica IGNOTI, entrambi di San Gregorio di Catania, poiché ritenuti responsabili del concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

ACI SANT’ANTONIO: ARRESTATI DUE GIOVANI CONVIVENTI DEDITI ALLO SPACCIO DI DROGA, SEQUESTRATO OLTRE MEZZO CHILO DI MARIJUANA.

È stata una pattuglia del Nucleo Radiomobile ad imporre l’alt ieri sera a quella Lancia Y condotta dall’uomo, mentre percorreva la via Santa Maria La Stella nell’omonima frazione del comune di Aci Sant’Antonio.I militari, percependo l’eccessivo nervosismo dei fermati, hanno approfondito il controllo perquisendo l’abitacolo dell’autovettura dov’erano occultati circa 100 grammi di marijuana conservati dentro una busta di plastica.Estendendo la perquisizione nell’abitazione della coppia, i Carabinieri hanno altresì rinvenuto ulteriori 500 grammi della medesima sostanza stupefacente, dei bilancini elettronici di precisione nonché del materiale, comunemente utilizzati dagli spacciatori per preparare le dosi da porre in vendita.La droga è stata sequestrata, mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.