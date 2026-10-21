Aci Sant’Antonio, auto finisce contro un muro: ferito un giovane alla guida
Violento impatto in via Rosso di San Secondo. La vettura ha riportato ingenti danni. Sul posto la Polizia Locale.
ACI SANT’ANTONIO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre, in via Rosso di San Secondo, nel territorio di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania.
Secondo le prime informazioni, un giovane alla guida di una Mini Cooper Countryman avrebbe perso autonomamente il controllo del veicolo, finendo contro un muro ai margini della carreggiata.
L’impatto è stato violento, tanto da provocare l’attivazione degli airbag.
L'autovettura ha riportato ingenti danni, soprattutto alla parte anteriore e alla fiancata destra, come mostrano le immagini scattate sul luogo dell’incidente.
Il conducente è rimasto ferito, ma al momento non si conoscono le sue condizioni né l’entità delle lesioni riportate.
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Dalle prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.