ACI SANT'ANTONIO: Calci e pugni alla moglie davanti agli occhi della figlia di 5 anni, arrestato 36enne

ACI SANT'ANTONIO: Calci e pugni alla moglie davanti agli occhi della figlia di 5 anni

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un 36enne del posto, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

La donna – coetanea del marito - il 18 gennaio scorso aveva già denunciato ai Carabinieri le continue vessazioni del coniuge e come il loro rapporto si fosse ormai deteriorato.

La scorsa notte, al culmine dell’ennesima lite, l’uomo non ha esitato, pur trovandosi in presenza della figlioletta di appena cinque anni, a colpire a calci e pugni la consorte che per sfuggire alla furia dell’aggressore si è dovuta rifugiare con la bambina in casa di una vicina. Per fortuna ad accorrere in aiuto della vittima i militari di pattuglia i quali, avvertiti telefonicamente dai vicini di casa, sono entrati nell’abitazione ed hanno bloccato ed ammanettato l’aggressore. La vittima, medicata nella locale guardia medica, è stata giudicata guaribile in 5 giorni per delle lesioni alla gamba destra. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato ai domiciliari in casa di un amico a Catania.