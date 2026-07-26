Aci Sant’Antonio, chiude dopo 40 anni la storica Pasticceria Miraglia: oggi l’ultimo giorno.

Dopo quattro decenni di attività, domenica sarà l’ultimo giorno per uno dei locali più conosciuti del territorio

Dopo quarant’anni di attività, ad Aci Sant’Antonio si chiude una pagina importante della storia commerciale e gastronomica del paese. La Pasticceria Miraglia, conosciuta da generazioni di clienti, si prepara infatti ad abbassare definitivamente la saracinesca.

Per tanti anni il locale è stato una tappa abituale non soltanto per i residenti, ma anche per numerosi clienti provenienti dai comuni vicini. A renderlo particolarmente conosciuto sono stati nel tempo i dolci, la rosticceria e soprattutto le porzioni particolarmente abbondanti, diventate uno degli elementi più riconoscibili della pasticceria.

La decisione di interrompere l’attività è stata comunicata direttamente dalla famiglia Miraglia attraverso i social. Domenica sarà l’ultima giornata di apertura, al termine di un percorso iniziato quattro decenni fa.

Nel messaggio rivolto alla clientela emerge soprattutto la gratitudine per il rapporto costruito negli anni con chi ha frequentato il locale. Dietro il bancone sono passate generazioni diverse, famiglie, ragazzi e clienti affezionati che hanno scelto Miraglia per una colazione, una festa, una ricorrenza o semplicemente per un momento di quotidianità.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo numerosi commenti e testimonianze di affetto. In tanti hanno ricordato episodi, sapori e momenti legati alla storica attività.

Per Aci Sant’Antonio non si tratta quindi soltanto della chiusura di una pasticceria, ma dell’addio a un’attività che per 40 anni ha fatto parte delle abitudini e dei ricordi di moltissime persone del territorio.