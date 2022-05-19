ACI SANT'ANTONIO. FANNO "SCORTA" AL SUPERMERCATO SENZA PAGARE: 2 DENUNCE

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno denunciato una 19enne e un 22enne entrambi di nazionalità romena in quanto gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.Nella serata è per...

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno denunciato una 19enne e un 22enne entrambi di nazionalità romena in quanto gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

Nella serata è pervenuta, tramite il 112 Numero Unico Emergenza, la richiesta di intervento da parte del responsabile del personale di un supermercato di Sant’Antonio che ha segnalato un furto in atto all’interno dell’attività commerciale.

I due giovani hanno pensato di fare incetta di articoli di cancelleria e di igiene personale, aggirandosi tra gli scaffali e, con disinvoltura, hanno riempito di prodotti uno zaino ed una borsa. Purtroppo per loro, tra gli scaffali, impegnato a fare acquisti, vi era anche il responsabile del personale dell’esercizio commerciale che incredulo ha osservato i due “all’opera” e ha quindi contattato il responsabile del punto vendita. Quest’ultimo si è attivato chiamando il 112 e si è fatto trovare fuori dal supermercato attendendo l’uscita dei due giovani in compagnia anche dei carabinieri nel frattempo prontamente sopraggiunti.

Non appena i due giovani, dopo aver pagato solo alcuni generi alimentari ed un articolo di cancelleria, hanno superato le casse per loro è scattato il controllo.

Invitati a svuotare lo zaino e la borsa i due sono stati trovati in possesso di 24 penne a sfera, una confezione da 10 pezzi di altre penne nonché 54 prodotti per la cura dell’igiene orale.

Tutti i prodotti recuperati, del valore economico di circa 550 euro, sono stati poi restituiti al responsabile del punto vendita.