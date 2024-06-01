ACI SANT’ANTONIO. GIOVANE PUSHER SCAPPA CON LA DROGA NELLA “SACCA”: ARRESTATO

Nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati e del controllo del territorio, svolte dai Carabinieri della Compagnia di Acireale, secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania, final...

Nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati e del controllo del territorio, svolte dai Carabinieri della Compagnia di Acireale, secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania, finalizzate ad aumentare la sicurezza reale e percepita, dai cittadini, i militari della Stazione di Aci sant’Antonio hanno arrestato in flagranza, per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, un giovane del posto, appena 18enne.

Al riguardo, nella tarda serata, un equipaggio della Stazione, impegnato in un servizio di pattugliamento del territorio, passando nella zona del cimitero ha scorto un Honda SH parcheggiato e, nelle immediate vicinanze, un giovane, subito riconosciuto dai militari perché già noto per recenti vicende giudiziarie legate allo spaccio di droga, mentre parlava al cellulare.

Il ragazzo, appena ha visto arrivare già a distanza l’auto dei militari dell’Arma, è improvvisamente scappato a piedi iniziando a correre per cercare di allontanarsi il più velocemente possibile. Immediata la reazione dei Carabinieri che hanno subito inseguito il fuggitivo dividendosi. Infatti, il capo equipaggio, sceso velocemente dall’auto, ha iniziato a rincorrere il giovane che correva stringendo tra le braccia una borsa di tela, mentre l’autista, alla guida dell’auto, faceva il giro della zona, per cercare di tagliare la strada al malvivente.

La sfrenata corsa, quindi, continuava fino in via Oasi dove il 18enne, vistosi circondato, ha cercato di disfarsi della borsa lanciandola in direzione di un appezzamento di terreno recintato. Il lancio, tuttavia, non è andato a buon fine dato che la sacca, rimbalzando sulla rete metallica, è ricaduta sulla strada dove veniva subito recuperata dal Carabiniere a bordo dell’auto.

Il ragazzo, nonostante tutto, non ha inteso fermarsi, anzi, approfittando dei momenti concitati, ha ripreso la sua corsa in direzione opposta, quindi, verso il cimitero, probabilmente nella speranza di poter raggiungere l’SH. Il fuggiasco, però, che non è mai stato perso di vista dal militare dell’Arma che continuava a rincorrerlo, dopo diverse centinaia di metri, e per la precisione in via Sant’Onofrio, è stato definitivamente raggiunto, bloccato e messo in sicurezza.

Esaminando, in seguito, il contenuto della borsa in stoffa i Carabinieri hanno trovato tre sacchetti in plastica con dentro complessivamente 215 grammi di marijuana, un bilancino elettronico perfettamente funzionante e materiale per il confezionamento della droga (100 sacchetti di plastica di varie misure con chiusura ermetica). Immediata a quel punto la perquisizione sulla sua persona che ha permesso di trovare all’interno del marsupio, che invece portava a tracolla, la somma di denaro di 65 euro, ritenuti “incasso” dello spaccio.

La successiva perquisizione nell’abitazione del giovane ha permesso di trovare ulteriori 350 € ritenuti, anche questi, provento dell’attività illecita che, insieme all’altro denaro ed alla droga, sono stati sequestrati dai Carabinieri. I militari dell’Arma hanno messo il 18enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il suo arresto disponendo per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di Aci Sant’Antonio.