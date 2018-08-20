ACI SANT'ANTONIO: I VIGILI DEL FUOCO SALVANO DUE PERSONE BLOCCATE NELLA LORO AUTO - FOTO

Forte maltempo a Catania e provincia.Stamattina il Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoci Catania è intervenuto per il recupero salvataggio di due persone rimaste bloccate all'interno delle loro aut...

Forte maltempo a Catania e provincia.

Stamattina il Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoci Catania è intervenuto per il recupero salvataggio di due persone rimaste bloccate all'interno delle loro auto in via Aldo Moro ad Aci S. Antonio.

Intervento ad Acireale in vie Case Nuove per un incendio tetto causato probabilmente da un fulmine.

La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è impegnata ad inviare squadre operative per allagamenti, soccorsi a persona ed incendi.

Attualmente sono 12 le squadre impegnate con 23 interventi espletati e 33 ancora in coda e da espletare.

I comuni principalmente colpiti sono Acireale, Mascalucia, Pedara, Aci Sant'Antonio e Viagrande.