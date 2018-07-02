ACI SANT'ANTONIO: Insegue la ex in auto rischiando di farla investire, arrestato

I Carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un 33enne del posto, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori.Lei, vedova e con una figlia minorenne, dopo appe...

I Carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un 33enne del posto, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori.

Lei, vedova e con una figlia minorenne, dopo appena un anno di fidanzamento (la relazione era iniziata nel novembre del 2015), dove tutto era filato liscio, ha dovuto fare i conti con la gelosia morbosa dell’uomo che iniziato a maltrattarla giungendo in alcuni casi a percuoterla, tanto che la poveretta aveva dovuto ricorrere alla cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Acireale.

Volendo in tutti in modi allontanarlo dalla propria vita, abbandonando anche per alcuni periodi il proprio domicilio per rifugiarsi a casa di alcuni familiari, è stata sistematicamente perseguitata con pedinamenti, telefonate e messaggi dal tono minaccioso che l’hanno costretta alla fine dello scorso giugno a denunciare tutto ai Carabinieri.

E proprio in quella sede i militari, per preservare la sua incolumità, le hanno fornito un numero di telefono mobile a cui rivolgersi per qualsiasi situazione di pericolo. Utenza che ieri sera la donna ha chiamato perché l’ex fidanzato, da circa 15 minuti, la stava inseguendo in auto, dove lei si trovava con la figlia minorenne, cercando in tutti i modi di bloccarla e rischiando di farle causare un incidente stradale. Il militare che ha risposto alla richiesta d’aiuto l’ha rassicurata e, con l’aiuto di altri colleghi di pattuglia, mantenendosi sempre in contatto telefonico con la vittima, l’ha raggiunta in via Nicola Maugeri dove l’auto del persecutore è stata bloccata e l’uomo ammanettato.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria.