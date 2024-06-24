ACI SANT’ANTONIO. INVESTITO DA UN’AUTO DI NOTTE MENTRE ERA SULLA BICI ELETTRICA, È GRAVE

Un grave incidente si è verificato questa notte in via Matteotti, nel comune di Aci Sant'Antonio. Intorno alle ore 03:00, una Smart guidata da una ragazza ha investito un uomo di origini straniere che...

Un grave incidente si è verificato questa notte in via Matteotti, nel comune di Aci Sant'Antonio.

Intorno alle ore 03:00, una Smart guidata da una ragazza ha investito un uomo di origini straniere che stava viaggiando su una bici elettrica.

L'uomo ha riportato gravi ferite nell'impatto.

Immediatamente soccorso, ha ricevuto le prime cure sul posto e successivamente è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro, dove è sottoposto ad accertamenti e cure mediche.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le operazioni di rito per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Al momento, si attendono ulteriori dettagli sulle condizioni del ferito e sulle cause che hanno portato al tragico evento.