ACI SANT’ANTONIO.. LO SPACCIO ERA UNA COSA DI FAMIGLIA: ARRESTATI FRATELLO E SORELLA DEDITI ALLO SPACCIO

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, in Aci Catena, hanno arrestato un uomo di 38 anni ed una donna di 41 del posto, fratello e sorella, ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Da tempo l’attività info investigativa svolta dai militari santantonesi, che da tempo registrava lo strano e continuo afflusso di consumatori di droga a loro noti in quell’abitazione di via Finocchiari, aveva loro fatto ragionevolmente supporre che fratello e sorella avessero attivato un redditizio ma illegale commercio di sostanze stupefacenti.

A tal fine i militari si sono recati presso l’abitazione in questione e, con grande costernazione dei due germani, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ben presto ha dato i suoi frutti infatti, nascosto dietro un armadio, hanno rinvenuto un involucro contenente 550 grammi circa di marijuana ed un bilancino di precisione mentre, suddivisa in vari nascondigli nelle loro rispettive camere da letto, hanno rinvenuto la somma complessiva di 1.825,00, euro, ritenuta provento dello spaccio.

Le due persone arrestate, dopo le formalità di rito, sono state poste agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. (g/t)