ACI SANT’ANTONIO, NASCONDEVA LA MARIJUANA NEL FORNO A LEGNA: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un acese di 31 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione e coltivazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una attività info-investigativa, corroborata da servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno fatto irruzione in quella villetta di via Cordovado – nella Frazione di Santa Maria La Stella – per ivi perquisire l’immobile e le sue pertinenze.

I militari, nel piano semi interrato in uso esclusivo al 31enne, hanno rinvenuto oltre 80 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio, occultata in diversi posti ed in particolare: all’interno del forno a pietra, di una ciotola in ferro e di un mobile in legno, dov’erano nascosti anche 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, due bilance di precisione. La perquisizione terminava all’interno di un ripostiglio, protetto da un portoncino in ferro, all’interno del quale i carabinieri hanno rinvenuto un armadio guardaroba con struttura pieghevole trasformato ad arte in una mini serra – per la coltivazione di canapa indiana – dotata di lampada, ventilatore e pareti termo riflettenti; difatti al suo interno erano state invasate quattro piantine di canapa indiana.

La droga, il denaro e tutto il materiale sono stati posti sotto sequestro.

TO