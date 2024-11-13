ACI SANT'ANTONIO: PERSONE INTRAPPOLATE IN AUTO E SUPERMERCATO SOMMERSO

Aci Sant’Antonio (CT), 13 novembre 2024 - Un importante intervento di soccorso ha avuto luogo oggi in via Aldo Moro, nel comune di Aci Sant'Antonio, dove un violento allagamento ha bloccato auto e per...

Aci Sant’Antonio (CT), 13 novembre 2024 - Un importante intervento di soccorso ha avuto luogo oggi in via Aldo Moro, nel comune di Aci Sant'Antonio, dove un violento allagamento ha bloccato auto e persone, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

A causa delle forti piogge, la strada si è trasformata in un vero e proprio fiume d'acqua, intrappolando diversi veicoli e i loro occupanti.

Le persone bloccate all'interno delle auto hanno vissuto momenti di forte apprensione, mentre il livello dell’acqua continuava a salire rapidamente.

Anche il supermercato situato lungo la strada è stato completamente sommerso, con diversi clienti e dipendenti rimasti isolati all'interno.

I vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi di soccorso specializzati per garantire la sicurezza di tutti, estraendo le persone intrappolate e conducendole in zone sicure. L’intervento ha richiesto grande attenzione e tempestività, viste le condizioni critiche dell’area.

Le autorità locali invitano la cittadinanza alla massima prudenza, evitando spostamenti non strettamente necessari e monitorando costantemente gli aggiornamenti della Protezione Civile.