ACI SANT’ANTONIO: PUSHER BECCATO CON LA DROGA NEL GIUBBOTTO

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato il 23enne Daniele MAUGERI, resosi responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I militari da tempo avevano at...

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato il 23enne Daniele MAUGERI, resosi responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari da tempo avevano attivato una discreta attività infoinvestigativa che, invero, descriveva il MAUGERI come un soggetto dedito allo spaccio di droga ai consumatori del paese.

Lo tenevano quindi d’occhio e, quando nella nottata del 1° maggio lo hanno visto passeggero a bordo di un’autovettura in via Sacerdote Messina, hanno intimato l’alt al guidatore.

L’imbarazzo di quest’ultimo, un 28enne professionista santantonese, è stato immediatamente percepito dai militari che hanno quindi effettuato un accurato controllo personale e sull’autovettura che ben presto di è rivelato fruttuoso infatti, in una tasca del giubbotto del MAUGERI, hanno trovato una busta contenente 7 involucri di marijuana per un totale di venti grammi, nonché la somma di 140 euro ritenuta provento dello spaccio.

I militari inoltre, perquisita l’autovettura del professionista, hanno altresì rinvenuto altre 4 dosi della stessa sostanza stupefacente appena acquistate e, pertanto, è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Catania.