ACI SANT’ANTONIO: RISTORANTE APERTO NONOSTANTE DIVIETO DELL'ASP, DENUNCIATO TITOLARE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale, seguendo le linee guida condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzate a garantire l’ottemperanza alle disposizioni governative per il contenimento del fenomeno epidemico da coronavirus, hanno eseguito attività ispettive agli esercizi commerciali del comprensorio acese.

L’attività ispettiva ha evidenziato la palese inottemperanza, da parte del gestore di un esercizio commerciale nel settore della ristorazione sito in via San Giovanni di Aci Sant’Antonio, dell’ordinanza di sospensione dell’attività già emessa dall’A.S.P. di Catania, nonché del notificatogli provvedimento di chiusura dell’attività da parte del sindaco.

Il responsabile legale dell’attività commerciale, pertanto, è stato denunciato dai militari per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, nonché, ancora, gli sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 8000 euro conseguenti a riscontrate inottemperanze alle misure volte al contenimento del contagio da "covid 19".