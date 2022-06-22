ACI SANT’ANTONIO. RUBA 130 EURO DI TONNO E CARNE IN SCATOLA DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno denunciato un 33enne del posto in quanto gravemente indiziato di furto aggravato.Nel pomeriggio i carabinieri, allertati da una segnalazione perv...

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno denunciato un 33enne del posto in quanto gravemente indiziato di furto aggravato.

Nel pomeriggio i carabinieri, allertati da una segnalazione pervenuta tramite il 112 Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di rivendita di prodotti alimentari e non, laddove il responsabile riferiva che si era appena consumato un furto.

Sopraggiunti rapidamente i militari hanno notato, nel parcheggio ubicato nelle immediate vicinanze del punto vendita, il responsabile e un altro dipendente che discutevano animatamente con il 33enne.

Dalla ricostruzione dell’accaduto i militari hanno accertato che il 33enne, dopo aver asportato dagli scaffali del negozio diverse confezioni di tonno e carne in scatola, aveva superato le casse senza pagare e si era dato alla fuga nel vicino parcheggio raggiunto, purtroppo per lui, dai responsabili del negozio.

Nonostante la presenza dei carabinieri, il 33enne, già peraltro noto per precedenti gravami giudiziari, non si rassegnava a consegnare la merce asportata ed anzi iniziava ad inveire nei confronti dei due incaricati del punto vendita ed iniziava improvvisamente a colpirli con calci, pugni e spintoni, non mancando di minacciarli di morte.

I militari hanno pertanto bloccato l’uomo, provvedendo altresì alla restituzione della merce, del valore commerciale di quasi 130 euro, al responsabile del punto vendita.