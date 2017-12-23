ACI SANT'ANTONIO: Sgominata banda di ladri seriali, le telecamere li inchiodano

I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio, collaborati dai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale, hanno arrestato Orazio Gallipoli, 37enne, Paolo Filippo Costarelli, 27enne, Rosario Caggeggi, 28enne, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania.

I 3 agivano con il volto coperto da passamontagna e pistole in pugno. Uno di loro rimaneva di guardia all’ingresso del supermercato mentre gli altri due, puntando le armi contro la cassiera di turno, sradicavano di peso le casse fuggendo poi via a bordo di una Peugeot 209 di colore grigio.

Tre in ordine di tempo le rapine scoperte dai carabinieri: 25 ottobre 2017 al supermercato “MD” di via Marchesana ad Aci Sant’Antonio; 2 novembre 2017 al supermercato “Spaccio Alimentare” di via Sant’Onofrio ad Aci Sant’Antonio; 4 novembre 2017 al supermercato “Decò” di via Santi Bonaccorsi in Aci Catena; con un bottino complessivo stimato di circa 5.000 euro.

Grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nei supermercati e la comparazione delle caratteristiche somatiche si è riusciti a risalire ai 3 malviventi, che sono stati arrestati e condotti al carcere catanese di Piazza Lanza, come disposto dall’autorità giudiziaria.

