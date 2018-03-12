ACI SANT'ANTONIO : Si confondono tra i clienti del supermercato per spacciare “fumo”, due acesi in manette

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale, hanno arrestato

ACI SANT'ANTONIO : Si confondono tra i clienti del supermercato per spacciare “fumo”, due acesi in manette

ACI SANT'ANTONIO : Si confondono tra i clienti del supermercato per spacciare “fumo”, due acesi in manette

nella flagranza il 50enne Antonino GIUFFRIDA e il 46enne Venerando FAILLA, poiché ritenuti responsabili del concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Grazie ai militari di Aci Sant’Antonio, che da tempo ne seguivano le mosse, sabato sera si è potuta scrivere la parola fine all’attività illecita posta in essere dai due nel parcheggio antistante l’EUROSPIN di Via Cristoforo Colombo ad Acireale, luogo in cui, confondendosi tra i numerosi clienti del supermercato, ricevevano gli assuntori per piazzargli la droga.Dopo avere documentato alcune cessioni in cambio di denaro, fermando a distanza gli acquirenti con la droga in tasca, i militari sono intervenuti perquisendo i pusher e l’autovettura da loro utilizzata, operazioni che hanno consentito di rinvenire e sequestrare 20 grammi circa di marijuana, suddivisa in dosi e 150 euro in contanti incassati dalla precedente vendita.

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.