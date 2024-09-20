ACI SANT’ANTONIO. SPACCIO “AL VOLO” E IMMEDIATO CONTROLLO DEI CARABINIERI. ARRESTATO CON LA DROGA TRA LE GAMBE

Intorno alle 19.00 la pattuglia della Stazione, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, passando dalla via Tavolone, hanno subito scorto due automobili,...

Intorno alle 19.00 la pattuglia della Stazione, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, passando dalla via Tavolone, hanno subito scorto due automobili, una BMW ed una Fiat Punto affiancate, con opposta direzione di marcia, e i conducenti all’interno delle stesse, entrambi con il braccio teso fuori dal finestrino, come se stessero effettuando un veloce scambio.

Ai Carabinieri è bastato un colpo d’occhio per capire, immediatamente, che si trovavano d’avanti ad un episodio di spaccio. Quindi hanno subito fatto inversione di marcia nella rotatoria a fianco ma, il conducente della BMW, intuendo la loro intenzione, ha dato subito gas al motore riuscendo a far perdere le sue tracce tra le vie vicine.

Anche il 38enne, autista della Fiat Punto ha accelerato per fuggire ma, per lui, non c’è stato scampo, infatti è stato velocemente bloccato dai Carabinieri che gli hanno sbarrato la strada con la loro autovettura di servizio.

Invitato a scendere subito dall’auto, l’uomo si è appoggiato allo sportello del mezzo, assumendo però una posizione innaturale. Infatti, stringeva le gambe come a voler nascondere qualcosa. Perquisito dai militari dell’Arma, non ha potuto più nascondere, tra le sue cosce, una bustina con 15 dosi di cocaina.

Gli investigatori, quindi, l’hanno messo in sicurezza e hanno immediatamente perquisito anche il veicolo recuperando, vicino alla leva del cambio, una banconota da 20 €, mentre sul sedile posteriore hanno scovato un borsello contenente ulteriori 130 €, sicuro provento dell’attività di spaccio.

Il 38enne è stato così posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.