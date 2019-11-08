ACI TREZZA: 39ENNE TRAVOLTO E UCCISO DA UN’AUTO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA

È accaduto ieri intorno alle 19 in via Livorno, sulla Nazionale ad Aci Trezza, in provincia di Catania. La vittima è Cristofaro Musella, napoletano, di 39 anni, che lavorava come ispettore nei superme...

È accaduto ieri intorno alle 19 in via Livorno, sulla Nazionale ad Aci Trezza, in provincia di Catania. La vittima è Cristofaro Musella, napoletano, di 39 anni, che lavorava come ispettore nei supermercati MD.

Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica è in corso di accertamento, l’uomo aveva parcheggiato la Panda presa a noleggio, accostandola poco oltre il “Residence Galatea”, quindi era sceso per dirigersi verso il tabaccaio, ubicato sul lato opposto della strada, quando è piombata sul 39enne un’Opel condotta da un 30enne castellese (poi sottoposto ad alcol-test) che lo ha trascinato sul selciato per una decina di metri.

L’impatto è stato terribile, ma Musella è rimasto in vita per oltre mezz’ora, ma nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 che hanno fatto di tutto, avvalendosi anche di un defibrillatore, alle 19,45, l’uomo è deceduto. La salma dopo l’arrivo del magistrato di turno è stata trasportata all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Su Facebook intanto i primi messaggi di cordoglio per ricordare la vittima, come quello di Nunzio: “Ciao Crisitofaro non doveva andare così. Hai dato tutto te stesso per questa azienda ma un destino crudele ti ha portato via. Riposa in pace”