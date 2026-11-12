Aci Trezza, rubano gasolio dai pullman: Carabiniere fuori servizio li scopre, un arresto

Un Carabiniere libero dal servizio sente un forte odore di gasolio e sorprende due uomini mentre rubano carburante da due autobus. Recuperati 45 litri di gasolio, un 28enne arrestato e un 34enne denunciato.

I Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno arrestato un 28enne catanese, già noto per aver commesso altri reati, per un furto di gasolio ai danni di due pullman parcheggiati ad Aci Trezza.

L’intervento è scattato quando un militare dell’Arma, libero dal servizio, durante una passeggiata mattutina ha avvertito un forte odore di gasolio provenire da due autobus parcheggiati in via Provinciale. Insospettito, si è avvicinato ai mezzi notando due uomini intenti ad asportare carburante dai pullman utilizzando dei tubi. Si è quindi immediatamente qualificato come Carabiniere, allertando contestualmente la Centrale Operativa per richiedere l’intervento di una pattuglia.

Nel frattempo, uno dei due malviventi, un 34enne catanese riconosciuto dal militare per la commissione di precedenti furti, si è dato alla fuga a bordo di un’autovettura, che aveva rubato nei giorni precedenti, nella quale aveva caricato nel bagagliaio due taniche di gasolio. Il militare è però riuscito a fermare e mettere in sicurezza il 28enne che tentava, anch’egli, di darsi alla fuga.

Giunti sul posto, i militari della Sezione Radiomobile hanno ispezionato i due pullman, riscontrando danni ai serbatoi e un ammanco di carburante, successivamente confermato dai rispettivi autisti che hanno presentato denuncia. Nel corso degli accertamenti sono state trovate due taniche contenenti circa 45 litri di gasolio, che i due uomini non erano riusciti a portare via.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati, valevole ora e fino a condanna definitiva, il 28enne è stato arrestato e accompagnato presso gli uffici dell’Arma per le successive incombenze di legge mentre il 34enne è stato denunciato per furto e ricettazione di veicolo oggetto di furto.