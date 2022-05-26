ACICASTELLO, AUTO SBATTE CONTRO UN MURO E SI RIBALTA, FERITO CONDUCENTE

Paura questa notte in Via Nazionale ad Acicastello, per un incidente.Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’auto, una Renaul Clio, ha perso il controllo del suo mezzo, ha sbatt...

Paura questa notte in Via Nazionale ad Acicastello, per un incidente.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’auto, una Renaul Clio, ha perso il controllo del suo mezzo, ha sbattuto contro un muro e infine si è ribaltato con tutto il veicolo terminando la sua corsa al centro della carreggiata.

Si è trattato quindi di sinistro autonomo.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha accompagnato in ambulanza il conducente del mezzo all'ospedale per gli accertamenti del caso.

Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale per le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri , che si sono occupati dell’esecuzione dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.