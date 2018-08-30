ACICASTELLO: INCENDIO NEL GARAGE DI UN'ABITAZIONE, INTERVENTO DEI VVFF
30 agosto 2018 13:36
Diverse unità operative dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato, ad Aci Castello, all'interno di un garage sottostante una abitazione in via Antonello da Messina. All'interno del garage vi erano delle auto, pesantemente danneggiate dalle lingue di fuoco
Il rogo ha rischiato di estendersi interessando anche un appartamento nel quale vi sono delle bombole di gas Gpl. Sul posto all'opera diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Catania intervenute anche con l’autoscala.
