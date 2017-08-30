ACICASTELLO: RISSA IN DISCOTECA, INDAGATI I DUE AGGRESSORI

Sono stati identificati e indagati per lesioni gravi i due individui che nella serata dello scorso 13 agosto, hanno aggredito un giovane di 23 anni, ferendolo in maniera grave.I fatti si sono svolti a...

Sono stati identificati e indagati per lesioni gravi i due individui che nella serata dello scorso 13 agosto, hanno aggredito un giovane di 23 anni, ferendolo in maniera grave.

I fatti si sono svolti all’interno di una nota discoteca di Acicastello, dove il giovane si era recato insieme ad alcuni amici. In base alla ricostruzione dei fatti, è emerso che la vittima dell’aggressione si trovava nella pista da ballo e, visto che non era gradito il suo modo di ballare, è stato dapprima invitato ad allontanarsi e poi afferrato da un buttafuori e da un ex dipendente del locale che hanno tentato di farlo uscire.

Il ragazzo, impaurito, si è opposto all’umiliazione subita, facendo andare su tutte le furie in particolar modo l’ex dipendente del locale che ha iniziato a inveire contro di lui, colpendolo con pugni e calci. La furia dell’energumeno non si è placata nemmeno quando la vittima è caduta per terra, avendo continuato a colpirlo con calci sul torace, gambe a all’altezza della mandibola: il giovane a questo punto ha perso i sensi.

Vista la gravità dell’accaduto e per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, persino alcuni dei buttafuori del locale, che prima erano spalleggiati dal citato aggressore, sono intervenuti in favore della vittima allontanando il violento.

Intorno alle 02.20, dopo aver ripreso conoscenza, gli amici del giovane l’hanno accompagnato presso l’ospedale Cannizzaro dove il personale sanitario ha accertato la diagnosi di “trauma cranico con frattura di mandibola dx”, guaribile in giorni 30 salvo complicazioni.

Dal referto ospedaliero è, quindi, partita l’approfondita indagine degli uomini del Commissariato Borgo-Ognina, stante anche che la gravità delle lesioni riportate dal giovane hanno consentito la c.d. “procedibilità d’ufficio”, grazie alla quale la denuncia della vittima non costituisce atto indispensabile all’esercizio dell’azione penale.

A seguito delle investigazioni che si sono anche avvalse della testimonianza dei molti presenti all’accaduto, i responsabili sono stati individuati e indagati in stato di libertà: tra essi, in effetti, uno dei buttafuori della discoteca.

Adesso il giovane si trova ricoverato per aver subito un intervento chirurgico per la riduzione della frattura.