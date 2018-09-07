ACICASTELLO: SEQUESTRATO IL CHIOSTRO-BAR IN PIAZZA CASTELLO

Continua l’attività investigativa della Guardia Costiera lungo il litorale di competenze, dopo che nei giorni scorsi, venne liberato dalla presenza di chiostri e camion, adibiti alla vendita di panini...

I militari della Guardia Costiera, oggi, hanno messo i sigilli ad una struttura riconosciuta come centro della movida estiva catanese a Piazza Castello del Comune di Acicastello.

L’attività investigativa, ha permesso di segnalare all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’esercizio commerciale per l’occupazione abusiva di un’area di demanio marittimo, il titolare della struttura aveva occupato un tratto di scogliera in cui è stato realizzato un deposito per il mantenimento delle provviste. Le indagini, mirano anche a verificare il danno ambientale per il fatto, che la struttura risulta essere stata abusivamente ancorata alla scogliera attraverso un basamento di cemento che ha modificato l’orografia dei luoghi, allo scopo di realizzare l’immobile a picco sul mare.

Sono ancora in corso ulteriori accertamenti per verificare, se, sotto il profilo igenico-sanitario si hanno le prescritte autorizzazioni.

da un primo accertamento tecnico, risulterebbe che la struttura sia posizionata su un’area ad alto rischio di pericolosità. In tale contesto l’attività degli uomini della Guardia costiera è mirata a verificare le condizioni di sicurezza relativa ai luoghi di lavoro in cui i dipendenti del chiostro-bar prestavano la loro attività.