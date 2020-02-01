ACICASTELLO: TENTANO IL FURTO CON SPACCATA ALLE POSTE MA VEDONO I CARABINIERI E SCAPPANO

La scorsa notte, intorno alla 3,30, ad Aci Castello, Frazione Ficarazzi, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Acireale ha intercettato un camion con all’interno un picco...

La scorsa notte, intorno alla 3,30, ad Aci Castello, Frazione Ficarazzi, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Acireale ha intercettato un camion con all’interno un piccolo escavatore.

I due occupanti, alla vista della gazzella, hanno abbandonato l’autocarro in mezzo alla strada fuggendo a bordo di un Pick Up che li precedeva. Entrambi i mezzi abbandonati sono risultati rubati nei giorni scorsi nella provincia etnea.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Catania per acquisire impronte e tracce utili alle indagini. Gli investigatori dell’Arma ipotizzano che il gruppo criminale avesse come obiettivo lo sportello bancomat del vicino ufficio postale.