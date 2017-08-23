ACICATENA: 10 CAVALLI DENUTRITI IN STALLA, 2 DENUNCE - FOTO

Nella giornata di ieri, personale dell’UPGSP - Squadra a Cavallo e Cinofili, è intervenuto in località Vampolieri – Acicatena (CT) c.d. “Collina di Aci Trezza”, presso una struttura fatiscente adibita...

Nella giornata di ieri, personale dell’UPGSP - Squadra a Cavallo e Cinofili, è intervenuto in località Vampolieri – Acicatena (CT) c.d. “Collina di Aci Trezza”, presso una struttura fatiscente adibita abusivamente a stalla, già in passato posta sotto sequestro per maltrattamento di animali e il rinvenimento di mezzi di provenienza furtiva e falso documentale.

A seguito del controllo, si rinvenivano nr. 10 cavalli ivi stabulati in condizioni estremamente precarie ed igienico-sanitarie pessime, privi di acqua e di profenda (mangime animale). Immediatamente, il personale della Squadra a Cavallo si attivava al fine di reperire mangime o fieno per alimentare gli equidi. All'interno della stessa struttura fatiscente si riusciva a reperire soltanto mezza balla di fieno e del mangime, quindi gli animali venivano alimentati e abbeverati dalla Polizia intervenuta sul posto.

Alla luce di quanto sopra, si procedeva a denunciare in stato di libertà per violazione dei doveri inerenti a cose sottoposte a sequestro giudiziale e maltrattamenti di animali, G. R. (classe 1971), gestore e affittuario del terreno e proprietario di 5 dei cavalli, nonché B.M. (classe 1994) proprietario degli altri 5 cavalli, entrambi pregiudicati anche per reati specifici.

Sul posto inoltre interveniva personale della Polizia Scientifica del Commissariato P.S. di Acireale per i rilievi del caso e personale veterinario dell’ASP di Catania, che confermava il precario stato di salute dei cavalli in evidente stato di denutrizione e, nell'occorso procedeva al prelievo di sangue per le analisi di eventuali malattie infettive e per verificare la presenza di altre patologie.

Su disposizione del P.M. di turno si provvedeva a sottoporre a sequestro giudiziale i 10 cavalli rinvenuti, della cui custodia si faceva carico una nota associazione nazionale di volontariato in favore degli animali.