ACIREALE, A BORDO DI UNO SCOOTER RUBATO TENTA DI SCAPPARE AI CARABINIERI MA VIENE ARRESTATO

Nell’ambito del potenziamento dei controlli in città e provincia, finalizzati a contrastare l’illegalità diffusa, con particolare riferimento ai reati predatori, i Carabinieri della stazione di Acireale hanno arrestato un minorenne di Acireale per “furto aggravato”.

Nel frangente, a mezzanotte circa, tramite il Numero Unico di Emergenza 112, è pervenuta la segnalazione di un passante che ha riferito all’operatore di aver visto strani movimenti di ragazzi in sella ad alcuni scooter in transito lungo la SS 114.

Immediatamente una pattuglia della stazione di Acireale, coordinata dalla Centrale Operativa, nel giro di pochi minuti ha raggiunto il tratto di strada indicato, percorrendolo nel senso di marcia opposto a quello in cui erano stati “avvistati” gli scooter, per cercare appunto di incrociarli e in questo modo bloccarli. Effettivamente, ad un certo punto, la pattuglia ha scorto 3 mezzi affiancati che procedevano verso di loro.

In particolare, due ragazzi, in marcia a bordo di due scooter, spingevano con i piedi un terzo ciclomotore, un “SH” di colore bianco messo al centro, in sella al quale vi era un altro coetaneo.

In quei momenti, non appena l’autovettura dell’Arma è risultata visibile “anche” ai tre ragazzi, i due giovani a bordo degli scooter laterali hanno accelerato, lasciando senza spinta il mezzo al centro, dileguandosi e riuscendo a far perdere le loro tracce.

Il terzo giovane (quello che si trovava sul ciclomotore spinto), a quel punto, ha immediatamente lasciato cadere a terra il veicolo a due ruote, sul ciglio della strada, ed ha iniziato a correre cercando di non essere raggiunto dai Carabinieri.

Il fuggitivo ha poi proseguito la corsa entrando in un vicino appezzamento di terreno ma, nel frattempo, gli operanti lo hanno inseguito, raggiunto e bloccato dopo aver percorso solo pochi metri. Il giovane, peraltro claudicante per una caduta avvenuta durante la fuga, è stato identificato per un minorenne di Acireale.

I militari dell’Arma dopo aver recuperato lo scooter abbandonato per strada hanno scoperto, tramite la Centrale Operativa, che lo stesso risultava essere di proprietà di una donna residente a Taormina.

Quest’ultima, raggiunta nella nottata dai colleghi del posto che l’hanno informata dell’accaduto, ha effettivamente scoperto che dal cortile della sua abitazione erano spariti due scooter di sua proprietà, uno dei quali era proprio quello recuperato dai militari. Recatasi presso il Comando stazione di Acireale, la stessa ha poi riferito di avere ricevuto sul suo cellulare un messaggio di allert, partito dal dispositivo installato dall’assicurazione sul mezzo, a causa dell’urto subito dallo scooter.

I Carabinieri hanno restituito il motoveicolo alla donna che ha ringraziato i militari per la tempestività e l’efficacia del loro operato. Nei momenti del controllo su strada i miliari hanno riconosciuto uno dei due centauri, riusciti a dileguarsi, per un 18enne di Acireale, successivamente deferito all’autorità giudiziaria, mentre per il terzo sono tutt’ora in corso attività di indagine.

Il minorenne è stato invece arrestato dai Carabinieri e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente che ha disposto per lui, all’esito dell’udienza di convalida, il collocamento presso una comunità.