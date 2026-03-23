Acireale, accoltella il rivale per gelosia: 39enne arrestato per tentato omicidio

I Carabinieri della Stazione di Acireale hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 39enne, residente ad Aci Catena, ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio al termine di una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata nel centro cittadino.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava una lite in strada degenerata in un accoltellamento. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato un 38enne riverso a terra, ferito e in evidente stato di shock, ma cosciente. Resisi immediatamente conto della gravità della situazione, i Carabinieri hanno richiesto con urgenza l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza a seguito delle gravi lesioni riportate, con interessamento di organi vitali.

Parallelamente, i militari hanno prestato assistenza alla donna presente sul posto, una 35enne, ascoltando le sue dichiarazioni e riuscendo, così, a ricostruire rapidamente la dinamica dell’accaduto. È emerso, dunque, come l’aggressione fosse maturata in un contesto di gelosia: l’aggressore, ex compagno della donna, non avrebbe accettato la nuova relazione della stessa con la vittima, dando origine a un violento confronto culminato nell’accoltellamento.

Grazie agli elementi raccolti, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche dell’uomo che, dopo aver sferrato ben 5 fendenti a colui che riteneva un rivale, era scappato. L’attività investigativa e di controllo del territorio, che ha visto diverse pattuglie in campo, ha consentito di rintracciarlo nel giro di circa mezz’ora.

Una volta individuato, i militari hanno richiesto anche per lui l’intervento del personale sanitario in quanto presentava una ferita a un dito della mano, verosimilmente riportata durante l’aggressione. Dopo essere stato medicato, l’uomo è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Acireale e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, dichiarato in stato di arresto per tentato omicidio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.