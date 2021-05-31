ACIREALE. ACCOMPAGNATA DALLA NIPOTE, NONNA ROSARIA RICEVE IL VACCINO A 100: “VACCINATEVI TUTTI, PER LA VOSTRA SALUTE!”

«Vaccinatevi tutti, per la vostra salute!» è l’invito della signora Rosaria che, oggi, a «100 anni e 5 mesi», ci tiene a precisare, ha ricevuto il vaccino anti-Covid presso l’Hub di Acireale.Accompagn...

Accompagnata dalla nipote, la signora è stata accolta dal responsabile dell’Hub, dr. Nuccio Raneri, e dal direttore del Dipartimento di Prevenzione, ing. Antonio Leonardi, mentre era in visita all’Hub acese.

«È la prima paziente centenaria che viene vaccinata presso il nostro Hub - ha detto il dr. Raneri -. Siamo molto contenti di averle dato il benvenuto e di aver potuto constatare la sua determinazione. Facciamo nostro l’invito alla vaccinazione della signora Rosaria che si traduce, essenzialmente, in un appello al senso di responsabilità per le persone che ci stanno accanto, soprattutto i più fragili e gli anziani.

Vacciniamoci tutti, proteggiamoli proteggendoci!».

«Vaccinarsi significa aprire le porte alla speranza - ha aggiunto l’ing. Leonardi -. Dopo mesi di isolamento e distanziamento, iniziamo a ritornare alla vita quotidiana, con una sguardo sempre attento alla popolazione anziana e ai più fragili, e mantenendo sempre alta la guardia. La scelta della signora Rosaria è un incitamento per quanti ancora devono vaccinarsi».