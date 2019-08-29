ACIREALE: AGGREDISCE IL NONNO CHE GLI NEGA IL DENARO PER LA DROGA: IN MANETTE NIPOTE VIOLENTO

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hanno arrestato nella flagranza un 34enne del posto, poiché ritenuto responsabile di estorsione e maltrattamenti in famiglia.L’uomo, assuntore abituale...

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hanno arrestato nella flagranza un 34enne del posto, poiché ritenuto responsabile di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, assuntore abituale di sostanze stupefacenti e più volte ospite di centri di recupero per tossicodipendenti, da anni conviveva con il nonno paterno di 85 anni che – amorevolmente - lo ospitava dopo la separazione dei genitori.

L’anziano, più volte costretto con minacce a dazioni di denaro, aveva scoperto attraverso la lettura delle operazioni del proprio conto corrente postale il prelievo quasi quotidiano di somme di denaro.

Il pensionato con uno stratagemma, fingendo di dormire, ha sorpreso il nipote mentre riponeva la tessera bancomat nel suo comodino. Alle contestazioni mossegli dal nonno il nipote lo ha afferrato per il collo minacciandolo di morte <<o fai come ti dico io o ti ammazzo!>> .

La vittima, sconvolta e dolorante, ha chiesto aiuto ai carabinieri i quali, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato ed ammanettato l’aggressore.

L’uomo, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza dove permarrà, così come deciso dal G.I.P. del Tribunale etneo in sede di convalida.