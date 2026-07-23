Acireale, alcol e minorenni durante le serate: discoteca sospesa per 30 giorni

Il Questore sospende la licenza dopo gli accertamenti della Polizia: soccorsi alcuni giovani, tra cui minorenni.

La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento con il quale il Questore di Catania ha sospeso, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la licenza di una discoteca ubicata nel territorio del comune di Acireale.

Il provvedimento di sospensione, della durata di 30 giorni, è stato adottato all’esito degli accertamenti svolti dai poliziotti del Commissariato di Acireale, a seguito dei quali sono emerse alcune criticità verificatesi nel corso di un pomeriggio danzante specificamente dedicato a giovani e giovanissimi e in altre serate danzanti organizzate nei weekend di questa stagione estiva.

Gli approfondimenti effettuati hanno consentito di rilevare episodi che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari nei confronti di alcuni partecipanti, tra cui soggetti minorenni, in condizioni compatibili con l’assunzione di bevande alcoliche. Le successive verifiche hanno, inoltre, fatto emergere presunte irregolarità nella gestione dell’evento e nell’osservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Alcuni giovani presenti nelle vicinanze del locale hanno riferito ai poliziotti intervenuti che all’interno della discoteca erano presenti dei “privè”, prenotati da soggetti maggiorenni, i quali potevano acquistare bevande alcoliche per poi condividerle con altri partecipanti all’evento, tra cui eventualmente anche minorenni.

Gli elementi raccolti hanno evidenziato una situazione ritenuta potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza e l’incolumità dei giovani avventori, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alla prevenzione di condotte suscettibili di determinare situazioni di rischio.

La misura adottata dal Questore, all’esito dell’istruttoria curata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha natura preventiva e mira a interrompere temporaneamente una situazione ritenuta pericolosa per la collettività, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi analoghi e garantire il rispetto delle regole poste a tutela della sicurezza dei cittadini. L’attività della Polizia di Stato proseguirà con costante attenzione nei confronti dei luoghi di aggregazione giovanile e degli esercizi pubblici, con l’obiettivo di assicurare il rispetto della normativa vigente e la piena tutela dell’incolumità pubblica.