ACIREALE. ALLA PARTITA DI CALCIO CON UNA PISTOLA A PIOMBINI, PASSAMONTAGNA E BOMBOLETTE DI GAS: DENUNCIATO

I poliziotti del commissariato di Pubblica sicurezza di Acireale, in occasione del servizio di ordine pubblico effettuato in occasione della partita di calcio valida per il campionato nazionale di serie D tra le squadre di Acireale e Sant’Agata di Militello, svoltasi lo scorso 3 marzo all’impianto sportivo “Aci e Galatea”, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Catania un 19enne incensurato per possesso di oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive.

In particolare, i poliziotti hanno scortato due minivan con a bordo circa 20 sostenitori della squadra ospite fino allo stadio. Una volta raggiunto il parcheggio del settore ospiti sono stati eseguiti i controlli dei supporters ospiti per verificarne l’identità e il possesso del biglietto.

Contestualmente è stato eseguito anche un controllo finalizzato a impedire che venissero introdotti oggetti vietati all’interno del settore a loro riservato. Il monitoraggio è stato esteso anche ai mezzi con i quali viaggiavano, per verificare che all’interno non vi fossero oggetti vietati.

Nel corso di tale attività, all’interno di uno dei due minivan, è stato rinvenuto un borsello, riconducibile al 19enne, all’interno del quale è stata rinvenuta una pistola a gas spara piombini calibro 4,5, una catena in metallo di circa 45 centimetri, una scatola in metallo contenente centinaia piombini dello stesso calibro, due bombolette di gas destinate alla ricarica, di cui una inserita nell’arma e un passamontagna in tessuto elasticizzato di colore nero, oggetti tutti sottoposti a sequestro.

Tutti gli atti sono stati trasmessi alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania per la conseguente emissione da parte del Questore di Catania del provvedimento di D.A.Spo. nei confronti dell’indagato ai fini dell’interdizione, per il periodo di tempo che sarà determinato, di potere assistere in futuro agli incontri della squadra di Sant’Agata di Militello.