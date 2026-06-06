Acireale, anziana lascia 600 euro al bancomat e se ne va: la Polizia rintraccia l’uomo che li aveva presi e recupera l’intera somma

Prelievo “non disponibile”: un uomo aveva preso il denaro lasciato incustodito.

Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha consentito ad una anziana signora di recuperare il proprio denaro.

In particolare, nei giorni scorsi, una donna ultrasettantenne, dopo aver effettuato un prelievo di denaro presso uno sportello automatico ubicato nel centro cittadino di Acireale, fuorviata dalla dicitura “ricevuta non disponibile”, si è allontanata credendo erroneamente che il prelievo non fosse disponibile.

In realtà, il denaro prelevato dalla donna, consistente nella somma di 600 euro, è stato effettivamente erogato senza che la stessa avesse provveduto a ritirarlo.

Poco dopo, un uomo, avvicinatosi all’apparecchiatura, ha notato il denaro rimasto allo sportello e, approfittando della circostanza favorevole, ha deciso di impossessarsene.

Resasi conto dell’accaduto, la vittima ha presentato querela, rivolgendosi agli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti.

L’acquisizione e l’attenta analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona non solo ha permesso di ricostruire con precisione quanto accaduto, ma ha anche consentito di risalire, in breve tempo, all’identità dell’autore del fatto, grazie agli ulteriori approfondimenti legati al veicolo utilizzato dall’uomo.

Convocato presso gli uffici di Polizia, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e, mostrando rammarico per il gesto da lui commesso, ha riconsegnato l’intera somma di denaro sottratta, affinché venisse restituita alla legittima proprietaria.

La donna, una volta recuperato il denaro, ha deciso di rimettere la querela, apprezzando il comportamento collaborativo mostrato dall’uomo.

Nei giorni successivi, la signora si è presentata al Commissariato di Acireale per ringraziare i poliziotti che si sono occupati della vicenda, esprimendo soddisfazione per professionalità e la celerità dimostrata dagli agenti.

L’episodio conferma ancora una volta il ruolo della Polizia di Stato quale presidio di legalità e vicinanza ai cittadini, sempre pronta ad ascoltare, intervenire e rispondere alle esigenze della collettività, con particolare attenzione alle persone più fragili.