ACIREALE: ARRESTATI DUE SPACCIATORI, UNO È MINORENNE

I Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza un 18enne di Aci Catena e un 17enne di Aci Sant’Antonio, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini del Nucleo Operativo hanno seguito quella Opel Corsa con a bordo i sospetti fino in piazza San Biagio, dove i due si sono fermati per far salire in auto un giovane cliente il quale, dopo alcuni minuti, acquistata la droga e risceso dal mezzo.

A quel punto gli operanti sono intervenuti bloccando l’acquirente, con le dosi di stupefacente ancora in mano, e i pusher che hanno tentato di disfarsi di alcune buste di plastica.

Recuperate le buste, contenenti circa 30 grammi di marijuana, i militari hanno provveduto a perquisire gli spacciatori trovati in possesso di 500 euro in contanti, considerati il possibile introito dell’attività di spaccio.

Il maggiorenne è stato relegato agli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato associato al centro di prima accoglienza del capoluogo etneo.

Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro.